Altay’a şampiyon hoca – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ’a şampiyon hoca

    <a href="/index/altay?id=e6f757e5-c6c7-470f-92d7-6a4c0b194673" class="" rel="tag">Altay</a>’a şampiyon hoca

    Teknik direktör arayan ekibi, Erzurumspor’u ’e çıkaran ’ı göreve getirmek istiyor.

    Önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek 'da teknik adam arayışları sürüyor. Siyah-beyazlıların, 'u play-off'tan 'e çıkaran Mehmet Altıparmak için nabız yokladığı öğrenildi. 49 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek. Önceki sezon 3'üncü Lig'de mücadele ederken Altıparmak'a teklif sunan Altay yönetimi, başarılı teknik adamı ikna edememişti. ekibinde daha önce 2011'de görev alan deneyimli çalıştırıcı, o yıl kümede kalma mücadelesi veren takımın lige tutunmasını başaramadı ve siyah-beyazlılar tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e düşme acısı yaşadı.
    1. 23.5.2018
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