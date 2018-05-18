Altay’da rota Gökhan Değirmenci – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Altay’da rota

    Altay’da rota Gökhan Değirmenci

    7 yıl aranın ardından 1. Lig’de mücadele edecek olan Altay’da çalışmaları başlarken, siyah-beyazlıların ’da forma giyen file bekçisi için nabız yokladığı öğrenildi.

    Ligde kalıcı olmak için kadrosuna önemli takviyeler yapacak olan ekibi, kaleci transferi için tanıdık bir ismi gündemine aldı. Altyapısından yetişen ve sezonu 'da noktalayan 'ye yeniden siyah-beyazlı formayı giydirmek isteyen yönetimin çalışmalara başladığı öğrenildi.
    Kariyerine Altay'da başlayan 29 yaşındaki eldiven daha sonra sırasıyla Kayserispor, , , Gaziantepspor ve Boluspor'da forma giydi.
    1. 18.5.2018 16:25
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