Manisaspor'da eksi 6 puan korkusu – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'da eksi 6 puan korkusu

    Manisaspor'da eksi 6 puan korkusu

    1'inci Lig'de küme düşme acısı yaşayan, kadrosu dağılıp borçları nedeniyle yok olmanın eşiğine gelen 'u yine zor günler bekliyor.

    1'inci Lig'de küme düşme acısı yaşayan, kadrosu dağılıp borçları nedeniyle yok olmanın eşiğine gelen 'u yine zor günler bekliyor.

    Maddi olarak dibe vuran siyah-beyazlılara, 27 Haziran'a kadar eski yabancı futbolcularından Joshua Simpson'a 750 bin Euro ödeme yapmaması halinde 6 puan silme cezası verileceği bildirildi. 'nın Kanadalı oyuncunun dosyalarını kulübe gönderdiği öğrenilirken, Manisaspor'a bir daha uyarıda bulunulmayacağı ifade edildi.

    Bu sezon eski yabancılarından Makukula'ya olan borcu nedeniyle 6, Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için 3 puanı silinen Manisaspor'un yeni sezonda tekrar lisans cezası almasına da kesin gözüyle bakılıyor.

    Haziran ayında yapılacak, tarihi netleşmeyen olağan kongre öncesi mevcut başkan Gökay Budak'ın yeniden aday olacağı ve şimdiden yeni sezonun çalışmalarına başladığı kaydedildi.

    Budak, "Sezonun planlarına başladık. Öncelikle teknik direktör boşluğunu dolduracağız. Görüştüğümüz 4-5 isim var" dedi.

    1. 14.5.2018 14:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manisaspor'da eksi 6 puan korkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN