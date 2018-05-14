Manisaspor'da eksi 6 puan korkusu

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşme acısı yaşayan, kadrosu dağılıp borçları nedeniyle yok olmanın eşiğine gelen Manisaspor'u yine zor günler bekliyor.

Maddi olarak dibe vuran siyah-beyazlılara, 27 Haziran'a kadar eski yabancı futbolcularından Joshua Simpson'a 750 bin Euro ödeme yapmaması halinde 6 puan silme cezası verileceği bildirildi. FIFA'nın Kanadalı oyuncunun dosyalarını kulübe gönderdiği öğrenilirken, Manisaspor'a bir daha uyarıda bulunulmayacağı ifade edildi.



Bu sezon eski yabancılarından Makukula'ya olan borcu nedeniyle 6, Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için 3 puanı silinen Manisaspor'un yeni sezonda tekrar lisans cezası almasına da kesin gözüyle bakılıyor.



Haziran ayında yapılacak, tarihi netleşmeyen olağan kongre öncesi mevcut başkan Gökay Budak'ın yeniden aday olacağı ve şimdiden yeni sezonun çalışmalarına başladığı kaydedildi.



Budak, "Sezonun planlarına başladık. Öncelikle teknik direktör boşluğunu dolduracağız. Görüştüğümüz 4-5 isim var" dedi.