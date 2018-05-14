Manisaspor'da eksi 6 puan korkusu
Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşme acısı yaşayan, kadrosu dağılıp borçları nedeniyle yok olmanın eşiğine gelen Manisaspor'u yine zor günler bekliyor.
Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşme acısı yaşayan, kadrosu dağılıp borçları nedeniyle yok olmanın eşiğine gelen Manisaspor'u yine zor günler bekliyor.
Maddi olarak dibe vuran siyah-beyazlılara, 27 Haziran'a kadar eski yabancı futbolcularından Joshua Simpson'a 750 bin Euro ödeme yapmaması halinde 6 puan silme cezası verileceği bildirildi. FIFA'nın Kanadalı oyuncunun dosyalarını kulübe gönderdiği öğrenilirken, Manisaspor'a bir daha uyarıda bulunulmayacağı ifade edildi.
Bu sezon eski yabancılarından Makukula'ya olan borcu nedeniyle 6, Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için 3 puanı silinen Manisaspor'un yeni sezonda tekrar lisans cezası almasına da kesin gözüyle bakılıyor.
Haziran ayında yapılacak, tarihi netleşmeyen olağan kongre öncesi mevcut başkan Gökay Budak'ın yeniden aday olacağı ve şimdiden yeni sezonun çalışmalarına başladığı kaydedildi.
Budak, "Sezonun planlarına başladık. Öncelikle teknik direktör boşluğunu dolduracağız. Görüştüğümüz 4-5 isim var" dedi.
- 14.5.2018 14:38
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
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