Gazişehir'de play-off hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Gazişehir'de play-off hazırlıkları sürüyor

    Gazişehir'de play-off hazırlıkları sürüyor

    'e yükselme yolunda play-off mücadelesi verecek olan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü hazırlıklarını sürdürüyor.

    1. Lig play-off turunda yarın saat 21.00'de Kalyon Stadyumu'nda 'u ağırlayacak olan kırmızı-siyahlılar kendi tesislerinde yoğun çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. yönetiminde yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken ana bölümde ise gruplar halinde farklı antrenmanlar yapılıp ayak tenisi oynandı.

    Hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan Gazişehir, yarınki maç için kampa girip maç saatini bekleyecek.
    1. 10.5.2018 10:40
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