Gazişehir'de play-off hazırlıkları sürüyor
Süper Lig'e yükselme yolunda play-off mücadelesi verecek olan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü hazırlıklarını sürdürüyor.
Hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan Gazişehir, yarınki maç için kampa girip maç saatini bekleyecek.
- 10.5.2018 10:40
-
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi final: Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe
Toplam 10
Yorum
çukur bu sezon akhisar fenerbahçe 2 maç yeninmiş unutmak kupa fenerbahçe futbol sağlam şartlar
-
Trabzonspor'da 12 yabancı ile ilgili yol haritası belirleniyor
Toplam 4
Yorum
avanoz bir tanesini bile tutmam
-
Fatih Terim: "Sahaya odaklanın"
Toplam 1
Yorum
görengören ŞAMPİYONLUĞUN kaçırılması için bütün güçler çalışıyor. Şampiyon olmak demek bütün güçlerin hüsrana uğratılması demektir. İLAHİ ADALET
Gazişehir'de play-off hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.