Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    1. Lig'de play-off yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

    Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

    1. Lig'de play-off yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

    () yapılan açıklamaya göre, Cuma günü yapılacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor ve Gazişehir Gaziantep-Boluspor maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

    Play-off ilk maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

    11 Mayıs Cuma:

    19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor: Arda Kardeşler

    21.00 Gazişehir Gaziantep-Boluspor:

    1. 9.5.2018 23:17
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