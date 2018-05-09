Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 11 Mayıs Cuma günü yapılacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor ve Gazişehir Gaziantep-Boluspor maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Play-off ilk maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
11 Mayıs Cuma:
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor: Arda Kardeşler
21.00 Gazişehir Gaziantep-Boluspor: Özgür Yankaya
- 9.5.2018 23:17
-
Rodrigues'e son talip Lazio!
Toplam 6
Yorum
GS LI ŞAKAMI BU YA NE 15 RODRİGES AYARINDAKİ OYUNCULAR EN AZ 30 MLYN EURODUR
-
Sofiane Feghouli'nin yerine Yasin Öztekin
Toplam 1
Yorum
nevzat mariano oynayacaksa lines arkada mariano onde süper olur bence
-
Avrupa'ya damga vurdular
Toplam 1
Yorum
hakan fatih tekke nerde? süper kupa finalinde maçın adamı seçildi. Adam gol kralı oldu
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.