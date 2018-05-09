Altınordu’da hedef Hüseyin Atakan Üner – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ’da hedef

    Altınordu’da hedef Hüseyin Atakan Üner
    Play-off'u son haftada kaçıran ve transfer çalışmalarına başlayan Altınordu'nun Denizlispor'un 18 yaşındaki orta sahası Hüseyin Atakan Üner'le görüşmelere başladığı öğrenildi. Denizlispor altyapısından yetişen Atakan, bu sezon 12 maçta görev alırken, 1 kez gol sevinci yaşadı.
    1. 9.5.2018
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