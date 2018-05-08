Spor Toto 1. Lig'de 2017-2018 sezonu raporu

Geçen yıl Süper Lig'e veda ettikten sonra bu sezon tekrar Süper Lig vizesi alan Çaykur Rizespor, şampiyonluğunu 33. haftada ilan etti. Sezon içinde 4 takımın ilk sırada yer aldığı ligde Çaykur Rizespor 16, Ümraniyespor 12, MKE Ankaragücü 4, Akın Çorap Giresunspor ise 2 hafta birinci durumda bulundu.

Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nün Süper Lig vizesi aldığı ligde Boluspor, Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e çıkacak 3. ekip olmak için play-off'ta mücadele edecek.

PLAY-OFF'U AVERAJ BELİRLEDİ

Son haftaya kadar play-off mücadelesi veren Altınordu, sezonu Gazişehir Gaziantep ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 53 puanda bitirmesine rağmen geçen sezon olduğu gibi averajla 7. sırada kaldı.

Gaziantepspor, Grandmedical Manisaspor ve Samsunspor lige veda eden ekipler oldu.

4 TAKIM CEZA ALDI

TFF 1. Lig'de 4 takım, puan silme cezası aldı.

Balıkesirspor Baltok ve Eskişehirspor'un üçer puanı TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından silindi. 9 puan ceza alan Gaziantepspor ile 12 puan ceza alan Grandmedical Manisaspor'un ise puan silme cezaları, TFF Kulüp Lisans Kurulu ve FIFA'nın kararı doğrultusunda TFF tarafından uygulandı.

SERİLER

Gazişehir Gaziantep'in 6 maçlık galibiyet serisi yakaladığı ligde, MKE Ankaragücü 5 müsabakadan üst üste 3 puanla ayrıldı.

Çaykur Rizespor, art arda 13 maç, MKE Ankaragücü 12, Ümraniyespor da üst üste 10 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Gaziantepspor 24, Grandmedical Manisaspor ise art arda 14 müsabakada galibiyet alamadı.

2017-2018 SEZONU RAPORU

En az kart gösterilen haftalar: 4. ve 34. hafta (32 sarı, 1 kırmızı), (33 sarı)

En fazla kart gösterilen haftalar: 2. ve 8. hafta (61 sarı, 1 kırmızı), (56 sarı, 3 kırmızı)

Kırmızı kart gösterilmeyen haftalar: 20, 21, 26 ve 34. hafta

En fazla sarı kart gösterilen hafta: 2. hafta (61)

En az sarı kart gösterilen hafta: 4. hafta (32)

Futbolcuları en az kırmızı kart gören takım: Adana Demirspor (0)

Futbolcuları en fazla kırmızı kart gören takım: Tetiş Yapı Elazığspor (8)

Futbolcuları en fazla sarı kart gören takım: Denizlispor (98)

Futbolcuları en az sarı kart gören takım: Gaziantepspor (61)

Skorların tasnifi: 306 maçın 72'si beraberlikle tamamlandı, 146'sı ev sahibi, 88'i de deplasman olmak üzere 234 maç bir takımın galibiyetiyle bitti ve maçlarda 22 ayrı skor görüldü.

En çok görülen skor: 1-0 (52)

Diğer skorlar: 2-1 (47), 2-0 (36), 1-1 (28), 0-0, 3-1 (22), 3-0 (21), 2-2 (20), 3-2, 4-1 (13), 4-0 (9), 4-2 (6) 5-1 (3), 3-3, 4-3, 5-0, 5-4, 7-0 (2), 5-2, 6-0, 6-1, 8-1 (1)

Beraberlik olmayan hafta: 11, 21, 26 ve 27. hafta

En fazla beraberlik görülen hafta: 1. hafta (5)

Deplasmanda en farklı skorla galip gelen takım: Grandmedical Manisaspor-Gazişehir Gaziantep: 0-6

Kendi sahasında en farklı skorla galip gelen takımlar: Tetiş Yapı Elazığspor-Grandmedical Manisaspor (8-1), Eskişehirspor-Gaziantepspor, Ümraniyespor-Gaziantepspor (7-0)

Ev sahibi takımların en başarılı olduğu hafta: 11. hafta (8 galibiyet, 1 yenilgi: 24 puan)

Deplasman takımlarının en başarılı olduğu hafta: 27. hafta (6 galibiyet: 18 puan)

Ev sahibi takımların en başarısız olduğu hafta: 22. hafta (2 galibiyet, 2 beraberlik: 8 puan)

Deplasman takımlarının en başarısız olduğu hafta: 11. hafta (1 galibiyet: 3 puan)

En az galip gelen takım: Gaziantepspor (2)

En fazla galip gelen takım: Çaykur Rizespor (20)

En fazla berabere kalan takım: Samsunspor (15)

En az berabere kalan takım: Grandmedical Manisaspor (3)

En fazla yenilen takım: Gaziantepspor (28)

En az yenilen takım: Çaykur Rizespor (5)

En fazla gol atan takım: Çaykur Rizespor (68)

En az gol atan takım: Gaziantepspor (18)

En fazla gol yiyen takım: Gaziantepspor (100)

En az gol yiyen takım: Boluspor (30)

Kendi sahasında en başarılı takımlar: Çaykur Rizespor ve Ümraniyespor (17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet: 39 puan)

Kendi sahasında en başarısız takım: Gaziantepspor (17 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyet: 7 puan)

Kendi sahasında en fazla galip gelen takım: Çaykur Rizespor, Ümraniyespor (12)

Kendi sahasında en az galip gelen takım: Gaziantepspor (1)

Kendi sahasında en fazla berabere kalan takım: Samsunspor (8)

Kendi sahasında en az berabere kalan takım: Grandmedical Manisaspor (1)

Kendi sahasında en fazla yenilen takım: Gaziantepspor (12)

Kendi sahasında en az yenilen takım: Büyükşehir Belediye Erzurumspor (1)

Kendi sahasında en fazla gol atan takımlar: Çaykur Rizespor (39)

Kendi sahasında en az gol atan takım: Gaziantepspor (11)

Kendi sahasında en fazla gol yiyen takım: Gaziantepspor (40)

Kendi sahasında en az gol yiyen takım: Ümraniyespor (11)

Deplasmanda en başarılı takım: Çaykur Rizespor (17 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 3 yenilgi: 30 puan)

Deplasmanda en başarısız takım: Gaziantepspor (17 maçta 1 galibiyet, 16 yenilgi: 3 puan)

Deplasmanda en fazla galip gelen takım: Altınordu (9)

Deplasmanda en az galip gelen takımlar: Gaziantepspor, Samsunspor (1)

Deplasmanda en fazla berabere kalan takım: Samsunspor (7)

Deplasmanda en az berabere kalan takım: Gaziantepspor (0)

Deplasmanda en fazla yenilen takım: Gaziantepspor (16)

Deplasmanda en az yenilen takım: Çaykur Rizespor (3)

Deplasmanda en fazla gol atan takımlar: Çaykur Rizespor, Balıkesirspor Baltok, Gazişehir Gaziantep, Akın Çorap Giresunspor (29)

Deplasmanda en az gol atan takım: Gaziantepspor (7)

Deplasmanda en fazla gol yiyen takım: Gaziantepspor (60)

Deplasmanda en az gol yiyen takım: Boluspor (16)

Not: Takımların aldığı ceza puanları, değerlendirmeye katılmamıştır.