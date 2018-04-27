Balkes'in gençleri şampiyonluğa gidiyor
Spor Toto 1.Lig’de mücadele eden Balıkesirspor Baltok’un Türkiye U21 1.Lig’in mücadele eden gençleri sezonun sonuna 2 hafta kala Erzurumspor U21 takımının 6 puan önünde şampiyonluğun en büyük adayı durumunda.
?Balıkesirspor U21 takımını Muhammet Yılmaz çalıştırırken Umut Baysal ve Bekir Gür yardımcı antrenör olarak görev yapıyor. Balıkesirspor Baltok A takımına oyuncu yetiştiren ve halen Balıkesirspor kadrosunda yer bulan Kaleci Asil Kaan, İbrahim İçuz, Akçan Deniz Sayar, Çağatay Vatan, Rahmi Anıl Başaran, Emra Akkaş ve Şaban Tükenmez zaman zaman Balıkesirspor Baltok kadrosunda yer alıyorlar.
?Balıkesirspor U21 takımının Teknik Direktörü Muhammet Yılmaz oyuncularının ligin başından bu yana özveri ile oynadıklarını belirterek, "Balıkesirspor U21 takımı yetenekli futbolculardan oluşuyor. Bu oyuncularımın birçoğu A takımımızda oynaması için hazırlıyoruz. Bazıları da zaman zaman A takımımızda görev alıyor. Bu hafta deplasmanda Gaziantepspor'dan 1 puan alırsak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Erzurumspor'um puan kaybetmesi halinde yine şampiyon olacağız. Ligin son haftasında evimizde Manisaspor maçımız var. Balıkesirspor taraftarlarını maçımıza bekliyoruz. Taraftarlarımızı şampiyon gençlerimizi alkışlamak üzere bekliyoruz. Balıkesirspor'a bu mutluluğu yaşatan genç futbolcularımı kutluyor ve gözlerinden öpüyorum" şeklinde konuştu.
- 27.4.2018 10:44
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