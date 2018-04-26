Gazişehir Gaziantep taraftar desteği bekliyor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, ligde ve play-off'ta yapılacak maçlarda taraftar desteği beklediklerini bildirdi.
Sözeri, yaptığı açıklamada, geçen haftaki Ankaragücü mağlubiyetini bir kenara bırakıp hedeflerine ulaşmak için planlar yaptıklarını söyledi.
Bu kapsamda hafta sonu iç sahada oynayacakları Balıkesirspor Baltok karşılaşmasının kendileri adına hayati önem taşıdığını belirten Sözeri, üst lige yükselebilmek için tek seçeneklerinin play-off olduğunu, bu kulvara adını yazdırabilmek için de Balıkesir ekibiyle yapacakları maçı çok önemsediklerini vurguladı.
Balıkesirspor Baltok'u yenmeleri halinde play-off hattında kalmayı garantileyeceklerini belirten Sözeri, şöyle konuştu:
"Kalan maçlarımıza ve nasip olursa play-off maçlarının tamamına final havasında çıkacağız. Taraftarımızın da desteğiyle bu yolu sevinçli tamamlayacağız. Artık hiçbir maçımızın geri dönüşü olmayacak. O yüzden taraftarımıza da büyük iş düşüyor. Bu kutlu yolda bizi yalnız bırakmamalarını bekliyoruz."
- 26.4.2018 10:14
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 7
Yorum
selcuk bukadar sehdakar bitakım olamaz hem suclular hem gucluler sahadan tavuk gibi kactılar
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Trabzonspor'da ekonomik destek kampanyası
Toplam 3
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hasan16 Kendi adıma elimden gelen 100-tl .. ve dün bağışımı yaptım, bu zor günde herkes bi parça üstüne düşeni yapmalı ki toparlanalım
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Beşiktaşlı Pepe'ye 1 maç ceza!
Toplam 5
Yorum
erdinc memleketimde nerdeyse 3 senede bir secimler oluyo,erken secim falan. ama su tff de secim olmuyo bir türlü
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