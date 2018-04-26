Gazişehir Gaziantep taraftar desteği bekliyor – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    taraftar desteği bekliyor

    <a href="/index/gazisehir-gaziantep?id=473fc55d-53d2-4a0f-b470-85b6cf9f475d" class="" rel="tag">Gazişehir Gaziantep</a> taraftar desteği bekliyor

    1. Lig ekiplerinden 'in teknik direktörü , ligde ve play-off'ta yapılacak maçlarda taraftar desteği beklediklerini bildirdi.

    Sözeri, yaptığı açıklamada, geçen haftaki Ankaragücü mağlubiyetini bir kenara bırakıp hedeflerine ulaşmak için planlar yaptıklarını söyledi.

    Bu kapsamda hafta sonu iç sahada oynayacakları karşılaşmasının kendileri adına hayati önem taşıdığını belirten Sözeri, üst lige yükselebilmek için tek seçeneklerinin play-off olduğunu, bu kulvara adını yazdırabilmek için de Balıkesir ekibiyle yapacakları maçı çok önemsediklerini vurguladı.

    'u yenmeleri halinde play-off hattında kalmayı garantileyeceklerini belirten Sözeri, şöyle konuştu:

    "Kalan maçlarımıza ve nasip olursa play-off maçlarının tamamına final havasında çıkacağız. Taraftarımızın da desteğiyle bu yolu sevinçli tamamlayacağız. Artık hiçbir maçımızın geri dönüşü olmayacak. O yüzden taraftarımıza da büyük iş düşüyor. Bu kutlu yolda bizi yalnız bırakmamalarını bekliyoruz."

    1. 26.4.2018 10:14
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