Boluspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yaptığı antrenmanla Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Ligin 33. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Eskişehirspor ile karşılaşacak kırmızı-beyazlılar, kulüp tesislerde, teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketlerinin ardından futbolcular 5'e 2 pas çalışması üzerinde durdu. Daha sonra üç grup halinde gerçekleştirilen oyunla antrenman son buldu.
Boluspor kafilesi yarın kara yolu ile Eskişehir'e hareket edecek.
- 26.4.2018 15:33
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Toplam 11
Yorum
SARIŞINLAR Ne oldu bir PEPE oynayacak diye telaş sardı sizi, çıkın topunuzu oynayın, kimlere ne cezalar verildiğini iyi biliyoruz. SUSUN OTURUN!!!
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besiktas besiktas kaos yaratıyor son 3 yıldır misyonu bu olayları inceleyin gorursunuz besiktasda sebadan eser yok
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ıtır bi de federasyon avantajı var. FBye herşey mubah. yıllardır kollanıyordu zaten hala da öyle şaşırmadık.
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