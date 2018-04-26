Boluspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    'da maçı hazırlıkları

    Boluspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları

    1. Lig ekiplerinden , yaptığı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Ligin 33. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü Yeni Stadyumu'nda ile karşılaşacak kırmızı-beyazlılar, kulüp tesislerde, teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde antrenman yaptı.

    Isınma hareketlerinin ardından futbolcular 5'e 2 pas çalışması üzerinde durdu. Daha sonra üç grup halinde gerçekleştirilen oyunla antrenman son buldu.

    kafilesi yarın kara yolu ile Eskişehir'e hareket edecek.

    1. 26.4.2018 15:33
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