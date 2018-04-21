Boluspor, İstanbulspor'u evinde devirdi!
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Boluspor, konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Murat Temel, Bersan Duran
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Alim Öztürk, Diarra, Özgür İleri (Dk. 70 Yusuf Emre Gültekin), Poepon, Guido Koçer (Dk. 79 Burak Asan), Akabueze, Furkan Şeker, Sefa Yılmaz (Dk. 86 Andre Santos), Cengiz Umut Meraş, Mustafa Durak
İstanbulspor: Okan Kocuk, Onur Kolay, Onur Ergün, Cajic, Wellington, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Kojic (Dk. 56 İbrahim Yılmaz), Eslem Öztürk (Dk. 72 Yusuf Serdar Çoban), Zafer Şensoy (Dk 63 İbrahim Halil Çolak), Tuncer Duhan Aksu
Goller: Dk. 1 Guido Koçer, Dk. 6 Akabueze, Dk. 60 Poepon (Boluspor), Dk. 3 Cajic (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 73 Cengiz Umut Meraş, Dk. 89 Burak Asan (Boluspor), Dk. 70 Onur Ergün (İstanbulspor)
- 21.4.2018 17:37
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Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"
Toplam 8
Yorum
Anonim Yok artık devenin nali ! Yazıklar olsun bu demeci verenler
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa Bacak Canerin hal ve hareketlerinden takımı bu maça nasıl hazırladığınız ortada. Seni seviyordum ama artık sevmiyorum
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa BACAK İnşaallah Sn.Güneş. Çünkü bir futbol maçı böyle kazanılmaz. Pepe nin kırmızı kartından, Querasmanın tribün ve hakemle oynamasından, Canerin
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