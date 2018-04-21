Boluspor, İstanbulspor'u evinde devirdi! – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    , İstanbulspor'u evinde devirdi!

    <a href="/index/boluspor?id=48bfa66a-6cb8-495e-a4cd-c2ca5ad74201" class="" rel="tag">Boluspor</a>, İstanbulspor'u evinde devirdi!

    1. Lig'in 32. haftasında , konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

    Stat: Bolu Atatürk

    Hakemler: Bülent Birincioğlu, Murat Temel, Bersan Duran

    Boluspor: Gökhan Değirmenci, Alim Öztürk, Diarra, Özgür İleri (Dk. 70 Yusuf Emre Gültekin), Poepon, Guido Koçer (Dk. 79 ), Akabueze, Furkan Şeker, (Dk. 86 ), , Mustafa Durak

    İstanbulspor: Okan Kocuk, Onur Kolay, Onur Ergün, Cajic, Wellington, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Kojic (Dk. 56 İbrahim Yılmaz), Eslem Öztürk (Dk. 72 Yusuf Serdar Çoban), Zafer Şensoy (Dk 63 İbrahim Halil Çolak), Tuncer Duhan Aksu

    Goller: Dk. 1 Guido Koçer, Dk. 6 Akabueze, Dk. 60 Poepon (), Dk. 3 Cajic (İstanbulspor)

    Sarı kartlar: Dk. 73 , Dk. 89 (), Dk. 70 Onur Ergün (İstanbulspor)

    1. 21.4.2018 17:37
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