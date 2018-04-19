Denizlispor'da rakip Samsunspor – Fotomaç – 19 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'da rakip

    Denizlispor'da rakip Samsunspor

    1. Lig'de mücadele eden , pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak.

    ligin 32. haftasında 'a konuk olacak. Yeşil-siyahlı ekip 34 puanla ligde 15. sırada bulunuyor. Denizlispor'un karşılaşacağı Samsunspor ile puanları eşit fakat yeşil-siyahlı ekip averaj üstünlüğü ile ekibinden bir üst basamakta bulunuyor. 16. sıradaki Samsunspor ise düşme hattında bulunuyor. Hafta başından bu yana Samsunspor deplasmanı hazırlıklarını sürdüren Denizlispor zorlu karşılaşmaya 3 puan hedefi ile hazırlanıyor.
    1. 19.4.2018 12:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denizlispor'da rakip Samsunspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN