Gaziantepspor olağanüstü genel kurula gidiyor
Spor Toto 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'da genel kurul kararı alındı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Gaziantepspor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, 3 Mayıs Perşembe günü saat 15.00'te Celal Doğan Tesisleri'nde yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Söz konusu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde, 12 Mayıs Cumartesi günü aynı yerde ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın genel kurulun gerçekleştirileceği kaydedildi.
- 18.4.2018 14:39
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Salih Uçan’ı gönderiyorlar
Toplam 4
Yorum
GEL FB YE GELSİN FB YE , FB Yİ ŞAMPİYON YAPAR SALİH UÇAN
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Galatasaraylı yönetici PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 1
Yorum
kadir Yaptığı açıklamaya ne gerek var.Hakemide yendik gibi.Saçma sapan konuşma.Bu konuşmalar antipati toplar.En ağır ceza verilmesinden yanayım.
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Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Stephan Lichtsteiner'e transfer etmek istiyor
Toplam 2
Yorum
kabasakal veteran takımı için fazla genç değil mi
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