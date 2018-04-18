Gaziantepspor olağanüstü genel kurula gidiyor – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    olağanüstü genel kurula gidiyor

    <a href="/index/gaziantepspor?id=da9e1c05-680c-4d67-8083-fb6d135de248" class="" rel="tag">Gaziantepspor</a> olağanüstü genel kurula gidiyor

    1. Lig'den düşmesi kesinleşen 'da genel kurul kararı alındı.

    Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kulübü Derneği Toplantısı'nın, 3 Mayıs Perşembe günü saat 15.00'te Tesisleri'nde yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

    Söz konusu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde, 12 Mayıs Cumartesi günü aynı yerde ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın genel kurulun gerçekleştirileceği kaydedildi.

    1. 18.4.2018 14:39
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