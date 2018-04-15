Düello Gazişehir’in – Fotomaç – 15 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Düello Gazişehir’in

    Düello Gazişehir’in

    24’te Barış ile öne geçen Altınordu, 32’de ’ı durduramadı. Gazişehir Jefferson ile ’i bulsa da skoru eşitledi. Son sözü 90+3’te Yasin söyledi

    ZİRVE yarışına ortak olmak isteyen Gazişehir Gaziantep, play off potasında kalmak isteyen Altınordu'yu evine eli boş yolladı: 3-2. Gol düellosu şeklinde geçen maçta Altınordu, 24'te Barış ile öne geçti. Gazişehir'in cevabı 32'de 'dan geldi. 65'te ise bu kez avantaj sağlayan ev sahibi ekipti. Jefferson Gazişehir'i 'e taşıdı. Mücadeleyi bırakmayan temsilcisi ise 87. dakikada 'ın sayısıyla skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşmada son dakikaya girilirken Yasin Palaz 90+3'te Gazişehir'e 3 puanı getiren golü kaydetti. Ligde gelecek hafta Gazişehir Ankaragücü'ne konuk olacak. Altınordu ise Manisaspor'u ağırlayacak.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Düello Gazişehir’in haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN