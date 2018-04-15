Düello Gazişehir’in
24’te Barış ile öne geçen Altınordu, 32’de Özgür Can’ı durduramadı. Gazişehir Jefferson ile 2-1’i bulsa da Alican skoru eşitledi. Son sözü 90+3’te Yasin söyledi
ZİRVE yarışına ortak olmak isteyen Gazişehir Gaziantep, play off potasında kalmak isteyen Altınordu'yu evine eli boş yolladı: 3-2. Gol düellosu şeklinde geçen maçta Altınordu, 24'te Barış ile öne geçti. Gazişehir'in cevabı 32'de Özgür Can'dan geldi. 65'te ise bu kez avantaj sağlayan ev sahibi ekipti. Jefferson Gazişehir'i 2-1'e taşıdı. Mücadeleyi bırakmayan İzmir temsilcisi ise 87. dakikada Alican'ın sayısıyla skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşmada son dakikaya girilirken Yasin Palaz 90+3'te Gazişehir'e 3 puanı getiren golü kaydetti. Ligde gelecek hafta Gazişehir Ankaragücü'ne konuk olacak. Altınordu ise Manisaspor'u ağırlayacak.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
Düello Gazişehir’in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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