Spor Toto 1. Lig'de 31. haftanın perdesi açılıyor
Spor Toto 1. Lig'de 31. haftanın perdesi, yarın oynanacak İstanbulspor-Gaziantepspor karşılaşmasıyla açılıyor.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
18.00 İstanbulspor-Gaziantepspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
14 Nisan Cumartesi:
13.00 Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)
15.00 Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi)
15.00 Gazişehir Gaziantep-Altınordu (Gaziantep)
15 Nisan Pazar:
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adana Demirspor (Elazığ Atatürk)
13.00 Eskişehirspor-Samsunspor (Yeni Eskişehir)
15.30 Grandmedical Manisaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Manisa 19 Mayıs)
18.00 Akın Çorap Giresunspor-Balıkesirspor Baltok (Giresun Atatürk)
16 Nisan Pazartesi:
18.00 Adanaspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:15
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Valbuena: "Fenerbahçe'de keyfim yerinde"
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Bu parayı verecek başka bir kulüp varsa zaten durmaz gidersin , tabi ki keyfin yerinde oluacak.
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Altyapılarda Paşa’yı yendi
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Nasıl bir alt yapı anlayışımız varsa , altyapıya o kadar para ayır , sonuç bir tane alt yapıdan futbolcu A takımda olmasın ,kapatın altyapıl
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Emre Mor seneye Süper Lig'de
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR Fenerbahçeye gelmesin de kime giderse gitsin.
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