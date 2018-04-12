Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

18.00 İstanbulspor-Gaziantepspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14 Nisan Cumartesi:

13.00 Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)

15.00 Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi)

15.00 Gazişehir Gaziantep-Altınordu (Gaziantep)

15 Nisan Pazar:

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adana Demirspor (Elazığ Atatürk)

13.00 Eskişehirspor-Samsunspor (Yeni Eskişehir)

15.30 Grandmedical Manisaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Manisa 19 Mayıs)

18.00 Akın Çorap Giresunspor-Balıkesirspor Baltok (Giresun Atatürk)

16 Nisan Pazartesi:

18.00 Adanaspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)