Spor Toto 1. Lig'de 31. haftanın perdesi açılıyor – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    1. Lig'de 31. haftanın perdesi açılıyor

    <a href="/index/spor-toto?id=81952882-f0be-47bc-bb71-abb04fcd6fcf" class="" rel="tag">Spor Toto</a> 1. Lig'de 31. haftanın perdesi açılıyor

    1. Lig'de 31. haftanın perdesi, yarın oynanacak İstanbulspor-Gaziantepspor karşılaşmasıyla açılıyor.

    Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

    yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    18.00 İstanbulspor-Gaziantepspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

    14 Nisan Cumartesi:

    13.00 Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)

    15.00 Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi)

    15.00 Gazişehir Gaziantep-Altınordu (Gaziantep)

    15 Nisan Pazar:

    13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adana Demirspor (Elazığ Atatürk)

    13.00 Eskişehirspor-Samsunspor (Yeni Eskişehir)

    15.30 Grandmedical Manisaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Manisa 19 Mayıs)

    18.00 Akın Çorap Giresunspor-Balıkesirspor Baltok (Giresun Atatürk)

    16 Nisan Pazartesi:

    18.00 Adanaspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:15
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