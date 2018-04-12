Elazığspor'da Hüseyin Kalpar dönemi sona erdi – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'da dönemi sona erdi

    Elazığspor'da Hüseyin Kalpar dönemi sona erdi

    1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı 'da teknik direktör , görevini bıraktı.

    Kalpar, kulüp yönetiminin aldığı karar doğrultusunda karşılıklı anlaşmaya vararak görevinden ayrıldığını söyledi.

    Her meslekte böyle durumların olabildiğini ifade eden Kalpar, şöyle konuştu:

    "Bizim meslekte her şey dört dörtlük olmuyor, her zaman her maçı kazanamıyorsun. En iyisini yapmaya çalıştım. Çok daha başarılı olabilmek için çalışmalarımızı sürdürdük ama her şey istediğiniz şekilde olmayabiliyor. Başarı adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ve şu anda da takım çok kötü durumda değil. Kulüpteki sıkıntıları düşündüğümüzde başarılı olduğumuzu düşünüyorum."

    Kalpar, kulüpteki ekonomik sıkıntıların takımın performansını olumsuz yönde etkilediğini ancak bunun arkasına saklanmanın doğru olmadığını dile getirdi.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:14
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