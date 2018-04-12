Boluspor, gözünü Süper Lig'e dikti – Fotomaç – 12 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , gözünü 'e dikti

    Boluspor, gözünü Süper Lig'e dikti

    1'inci Lig takımlarından , ligin 31'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü. , "Bütün çabalarımız uğruna. Bunu sadece ben değil bütün personel, yönetim, taraftar ve futbolcular herkes bunu çok istiyor. İnşallah şampiyonluk bu gruba nasip olur" dedi.

    Kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından çabuk, kuvvet ve pas çalışması gerçekleştirildi. Dar alan çalışması ile devam eden antrenman, stretching çalışmasıyla ile sona erdi.

    Teknik direktör Sait Karafırtınalar, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, "Adanaspor son oynadığı karşılaşmadan sonra oldukça rahatladı. Aslında böyle olmasını istemezdik. Adanaspor'un o stresi yaşamasını isterdik. Çünkü sezon başında benim favori olarak gördüğüm takımlardan bir tanesiydi. Kadro yapısı olarak güçlü bir kadroları var. Bu rahatlık belki bizim işimize gelmeyebilir. Onların kalitelerini biliyorum ama bizimde bir kalitemiz var. Deplasmanda kolay kolay kaybetmiyoruz. Deplasmanda en çok kazanan ikinci takımız. Bunu sürdürmek istiyoruz. Tabii ki ilk altı ve ilk iki iddiamızı devam ettirmek için mutlaka üç puan ile dönmemiz gereken bir maç. En azından kaybedilmemesi gereken bir maç. Bütün çabalarımız Süper Lig uğruna. Bunu sadece ben değil bütün personel, yönetim, taraftar ve futbolcular herkes bunu çok istiyor. İnşallah şampiyonluk bu gruba nasip olur." dedi.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Boluspor, gözünü Süper Lig'e dikti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN