Futbolcular antrenmanı boykot etti – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Futbolcular antrenmanı boykot etti

    Futbolcular antrenmanı boykot etti

    1. Lig ekiplerinden Baltok'un oyuncuları, kulüpten alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle antrenmana çıkmadı.

    1. Lig ekiplerinden Baltok'un oyuncuları, kulüpten alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle antrenmana çıkmadı.

    Alınan bilgiye göre, bu akşam saat 17.00'de yapılması planlanan idman öncesi futbolcular antrenmana çıkmayacaklarını yönetime bildirdi.

    Futbolcuların alacakları ödenene kadar antrenmanlara çıkmayacaklarını yönetime ilettikleri öğrenildi.

    Kulübü Başkanı Remzi Boncuk, muhabirine yaptığı açıklamada, maddi problemlerinin bulunduğunu ancak çözmek için çaba harcadıklarını söyledi.

    Futbolcuların antrenmana çıkmamasına ilişkin Boncuk, şu ifadeleri kullandı:

    "Bu tip hareketleri tasvip etmiyorum. Yönetim olarak bu sorunu çözmek için çalışıyoruz. Ligin bitimine 4 hafta kala ve play-off şansı devam eden takımımızdaki oyuncuların bu tutumunun takdirini spor kamuoyuna bırakıyorum. Ayrıca 'Balıkesir çocuğu' dediğimiz oyuncuların da bunu yapması beni son derece üzdü. En kısa sürede yönetim ve futbolcular olarak bir araya geleceğiz ve bu sorunu bir noktaya vardıracağız."

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:21
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