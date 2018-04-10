"Avantajımızı kaybetmek istemiyoruz"

Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, hafta sonu karşılaşacakları Denizlispor'un kalite futbolculara sahip olduğunu ve kendilerini zor bir deplasman maçının beklediğini söyledi. Kalan maçlarda elde ettikleri avantajı kaybetmek istemediklerini ifade eden Üzülmez, "Maçlarımızı kazanıp, rakiplerimizin maçlarına bakmaksızın yolumuza devam etmeye çalışacağız. Oyuncularım elinden gelen gayreti sahada ortaya koymaya çalışıyorlar. Son haftalara girilirken elde ettiğimiz avantajı rakiplerimize vermeden, yolumuza kayıpsız bir şekilde devam etmek için mücadele edeceğiz. Hem fiziksel hem de taktiksel olarak başardıklarımız bizi bu noktalara getirdi. Kalan haftalarda da aynı ciddiyetle mücadele edip Çaykur Rizespor'u hak ettiği başarıya ulaştıracağız" dedi.



"MURİÇ, CEBİMİZİ DOLDURMAYA BAŞLADI"

8 hafta süren gol orucundan sonra son iki haftada 4 gol atan Vedat Muriç'in performansını değerlendiren Üzülmez, şöyle konuştu:

"Vedat, 8 hafta cepten yedi. Şimdi ise yine cebimizi doldurmaya başladı. Çok karakterli ve bizim çok inandığımız bir oyuncu. Gol atamadığı maçlarda da takıma önemli katkıları verdi. Bu haftalar Vedat'ın öne çıkması gereken haftalardı ve o da üstüne düşeni yapıyor. Sadece attığı gollerle değil saha içerisinde de mücadelesi ile doğru işler çıkarıyor. Gol atamadığı maçlardan sonra üzüntü yaşıyordu ancak son haftalarda bu sorunu aştı ve takıma pozitif yansımaları oldu"



"KALAN HAFTALARDA HAKEMLERE BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR"

Eskişehirspor maçında, 14 hafta sonra penaltı kazandıkları hatırlatan Üzülmez, "Eskişehirspor maçında kazandığımız penaltı bana göre çok net bir penaltıydı. Bizim saha içerisinde yapacağımız mücadeleden başka bir beklentimiz ve isteğimiz yok. Kalan kritik haftalarda da hakemlere büyük işler düşüyor. Çünkü bu saatten sonra yapılacak en ufak hatalar bile takımların canını fazlasıyla yakar" diye konuştu.



Üzülmez, bundan sonra sakat olan veya oynamayan futbolculardan çok, sahaya çıkan futbolcuların konuşulması gerektiğini belirterek "Kim hazırsa o hafta sahaya onlar çıkıyor. Takım içerisindeki her oyuncu bizim için değerlidir. Kalan haftalarda takımın menfaati doğrultusunda kime görev verirsek, o futbolcuların ellerinden gelenin en iyisi yapacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.