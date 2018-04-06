Olaylı maça ceza yağdı – Fotomaç – 06 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Olaylı maça ceza yağdı

    Olaylı maça ceza yağdı

    1. Lig'de geçtiğimiz hafta ile Ankaragücü'nün karşılaştığı maçta protokol tribününde çıkan kavganın faturası ağır oldu

    PFDK, başkan yardımcısı Taner Atilla'yı yumruklayan Başkent ekibinin başkanı Mehmet Yiğiner'e 360 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin TL para cezası verdi. Yöneticiler Levent Yılmaz, Emrah Yıldız, Murat Ağçabay, Tuna Yılmaz'a da çeşitli mahrumiyetler verildi.

    Antrenörler Osman Korkmaz 6, Gökhan Kandemir 3 maç men alırken, sarı-lacivertliler taraftar olayları nedeniyle 1 maç saha kapatma cezasına çarptırıldı. Ayrıca karşılaşmada kırmızı kart gören Alihan'a da 1 maç men cezası geldi. Denizlispor kulübü görevlisi Engin Yılmaz'a da 90 gün hak mahrumiyeti verildi.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Olaylı maça ceza yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN