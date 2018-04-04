Altınordu'da Eroğlu'dan ikinci dalya
ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Spor Toto 1. Lig'de pazar günü iç sahada oynayacakları Ümraniyespor karşılaşmasıyla birlikte İzmir ekibinin başındaki 200'üncü maçına çıkacak.
Kırmızı-lacivertli kulüpte 6'ncı sezonunu geçiren teknik patron Eroğlu, 2013'te 3. Lig'de ve 2014'te 2. Lig'de olmak üzere iki şampiyonluk yaşattığı Altınordu'da geride kalan 199 maçta 102 galibiyet, 51 beraberlik ve 46 yenilgi aldı. Altınordu, genç teknik adam yönetiminde 1. Lig'de iki kez Play-Off'u kaçırdı. Hüseyin Eroğlu'nun takımı 6 sezonluk periyotta maç başına 1.8 puan ortalaması tuttururken, toplam 344 kez gol sevinci yaşadı.
Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın Manchester United'ın efsane genel menajeri Alex Ferguson gibi yetkilerle donatıp yönetim kurulu üyeliği verdiği Eroğlu, Beşiktaş'ta 1987-94 yıllarında aralıksız 6.5 sezon çalışan teknik direktör Gordon Milne'nin rekoruna da artık çok yaklaştı. Hüseyin Eroğlu, "Ülkemiz futbol sektöründe istikrarı yakalamak gerçekten çok zor. Ancak en başarılı ekiplerin başında hep istikrarlı teknik adamları görüyoruz. Altınordu'da maç kaybetsek bile arkamızda durulacağını bilmek çok güzel bir duygu. Üst üste 200 maça çıkmak önemli, ancak bundan daha da önemli olan bu kulübün gerçekleştirdiği her şeye tanıklık edebilmek" dedi.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:18
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İlk iki şansımız yüzde 90!
Toplam 5
Yorum
g.s. 1 ikincilik sana yakışır aycut.
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Serdar Aziz'e dev talip! 10 milyon euro...
Toplam 4
Yorum
Semih ve Burak için teklifler vardı 4-5 sene önce satmadık, sonra haraç mezat kapı dışarı ettik. Bizim taraftar ticaretten anlamaz. Piyasası varken satacaksın.
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Kocaman'ın yeni forveti Alper Potuk
Toplam 5
Yorum
rte alperin yerine valbuena,guiliono,elmas oynasa daha iyi olur.çünkü alper oynadığı maçlarda puan kaybettirdi.
Altınordu'da Eroğlu'dan ikinci dalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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