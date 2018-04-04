Denizlispor kaynak arıyor
SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde şampiyonluk mücadelesi veren Ankaragücü'nü 3-1 yenerek aylar sonra ateş hattından kurtulan Denizlispor'da yönetimi para telaşı sardı.
Kurmaylar, futbolcuların prim ve maç başlarının ödenmesi için acil 800 bin TL'ye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Takımın performansından memnun olan ve oyuncuları mağdur etmek istemeyen yönetimin hafta sonuna kadar sorunu çözmek için yoğun bir mesai harcadığı bildirildi. Tesislerde toplanan yöneticiler kaynak arayışlarına başlarken, "Futbolcu arkadaşlarımızın sergilediği performans mutluluk verici. Onların gönlü hoş olsun. Hak ettikleri parayı ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Yönetime güvenlerinin tam olduğunu bildiren oyuncular ise pazartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Balıkesirspor Baltok macı için de galibiyet sözü verdi.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:03
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İmparator işi motivasyon!
Toplam 3
Yorum
gs boşuna imparator olmadı...
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Beşiktaş'tan 10 numara operasyonu! Yeni Sosa...
Toplam 7
Yorum
wolverine82 yok hocam transfer market fiyatı 18 m euro başkan uygun fiyata bu işi bitirebilir ve diğer alıncaklar la satılanlar birbirini karşılayabilir
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Kocaman'ın yeni forveti Alper Potuk
Toplam 3
Yorum
alik alperden forvetmi. alper bi işe yaramaz senelerdir fos. iyi giden takımın düzenini bozarsa puan kaybı olur. valbuena,guilano kesin oynamalı
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