Eskişehir’ de 5 aday var – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Eskişehir’ de 5 aday var

    Eskişehir’ de 5 aday var

    , , , ve gündemde

    Yücel İldiz'le yolları ayıran 'da 5 aday öne çıktı. 1. Lig'de son 5 haftaya ateş hattında giren kırmızı-siyahlılarda , , , ve isimleri gündemde. Es-Es'te yeni teknik direktör için girişimlerin ise bugün başlayacağı açıklandı. Yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, yeni teknik adam adayları ile bugün görüşmelerin hız kazanacağını aktardı. Eskişehirspor'da yeni teknik direktörün bu haftaki Rizespor maçında takımın başında sahaya çıkmasının planlandığı öğrenildi.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:19
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