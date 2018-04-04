Adanaspor'da Gaziantepspor maçı hazırlıkları

Turuncu-beyazlı ekip, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde antrenman yaptı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, daha sonra iki gruba ayrılan futbolcuların istasyon çalışmasıyla sürdü.

Antrenmanın ikinci bölümünde orta ve şut çalışması yapan Adana ekibi, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı. Adanaspor, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.