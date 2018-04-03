Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonluk yarışının çok zor geçtiğini belirtti.

Ligde şampiyonluk yarışının 32. haftaya kadar kesintisiz devam edeceğine vurgu yapan Üzülmez, "Süper Lig için 5 takımın hedefi var. Çıkma yarışı var. Rakipleri bir kenara bırakıp kendimize odaklanıp kendi oyunumuzu oynamalıyız. Bu lig çok farklı bir lig. Bu ligde oynamak çok kolay değil. Zirveye gitmek kolay değil. İyi kadromuza rağmen zaman zaman zorlanıyoruz. Emek veriyoruz ve bu noktaya ulaştık. Son viraja geldik. Bu virajı atlatıp şampiyonluğa ulaşmak en büyük hedefimiz." diye konuştu.

Üzülmez, ligde en iyi oyun planına sahip iki takımın İstanbulspor ile Altınordu olduğunu ifade ederek, "Çok iyi sistem takımları. 'Skor mu? Futbol mu?' Ben skorun önemli olduğunu geçen hafta söylemiştim. Skoru aldık ve mutluyuz." yorumunu yaptı.

Çaykur Rizespor'un zirveden aşağıya doğru çekilmeye çalışılacağını ileri süren Üzülmez, "Fair play içerisinde, sadece saha içerisindeki oyunun konuşulduğu bir sezon diliyorum. Dışarıda çok farklı söylemler görüyorum. Emeğimizi, alın terimizi kimsenin heba etmesine izin vermeyiz. Oyuncu grubum mücadeleci. Hepsini tebrik ediyoruz. Kalan beş haftada hedeflerimize ulaşmanın mücadelesini vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Üzülmez, iç sahada istedikleri sonuçları alamadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Rakibin iç sahada kapanması, alan bulmada zorlanmamıza neden oluyor. Rakiplerimize karşı alan bulamadığımızda üretkenlik anlamında sorun yaşayabiliyoruz. Deplasmanda ise alan bulunca işimizi daha rahat yapıyoruz. İç sahada da işimizi iyi yapmalıyız. İç sahaya gelen rakiplerin düşme potasında olması işlerimizi zorlaştırıyor. Eskişehirspor da aynı şekilde bize gelecek. Yücel İldiz hocamızın bırakması ile yeni bir hoca ile gelecekler. Biz de artık iç sahada daha çözüm odaklı oynayarak kazanmalıyız."

"BAŞARIYA GİDİLEN YOL DİKENLERLE DOLUDUR"

Kafasındaki tek şeyin bir hafta sonra oynayacakları maç olduğuna dikkati çeken Üzülmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci yarı 9 iç saha maçında 7 galibiyet hedefliyordum ama bu hedef tutmadı. İçeride kaybettiğimiz puanları dışarıda telafi ettik. İkinci yarıya bakılınca son 14 haftada 1 mağlubiyetimiz var. Başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz ama kolay olmayacağını da biliyoruz. Başarıya gidilen yol dikenlerle doludur. Saha içerisinde hatalarımız var ama bunu asgariye indirmeye çalışıyoruz. Son dönemeçte tecrübeli oyunculara çok ihtiyacımız var."

Ligde kalan 5 haftanın üstesinden gelmek için çok değerli ve sabırlı bir sürecin içerisine girdiklerini dile getiren Üzülmez, "Çok değerli bir başkanımız var. Bu akşam geliyor. Bizimle beraber kampa girecek. Böyle bir başkanla çalışmaktan mutluyuz. Bir maç kaybedince puanlama çok değişiyor. Önce bu işin üstesinden gelmeliyiz. Sonrasında bunu oturup konuşacağız. Ben de burada olmaktan mutluyum. Lig bitince bunun istişaresini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.