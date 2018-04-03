Eskişehir'de kritik gün yarın! – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    'de kritik gün yarın!

    Eskişehir'de kritik gün yarın!

    'in takımdan ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için girişimlerin yarın başlayacağı öğrenildi.

    Spor Toto 1. Lig'de kalmak için mücadele eden Eskişehirspor, biran önce düşme potasından kurtulmak istiyor. ile yolların ayrıldığı Eskişehirspor'da, yeni teknik direktör için girişimler ise yarın başlayacak. Bugün yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelecek olan Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, yeni teknik adam adayları ile yarın görüşmelerin hız kazanacağını aktardı.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:07
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