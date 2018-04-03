Eskişehir'de kritik gün yarın!
Yücel İldiz'in takımdan ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için girişimlerin yarın başlayacağı öğrenildi.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 16:07
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Eljif Elmas'a dev talip!
Toplam 7
Yorum
kempes eljifin ufak ufak oynatlması lazım ki soğumasın,gevşemesin,kendine güveni azalmasın..sonuçta makedon milli bir futbolcu..
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5 gollü mesaj: Ben de varım
Toplam 13
Yorum
KADIKÖY BOGASI ADVOCAT BİLE 2 TANE ŞAMPİYONLUK YAŞATTI. SEZON SONU ŞAMPİYON OLSAK BİLE GS İLE 2 KEZ BERABERE KALMIŞSIN HANGİ YÜZLE ŞAMPİYONLUK KUTLAYACAZ
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5 gollü mesaj: Ben de varım
Toplam 13
Yorum
UZMAN ANALİST ŞAMPİYONLUK AVERAJADA KALABİLİR BUNDAN SONRA SALDIRACAKSIN ATABİLDİĞİN KADAR ATACAKSIN
Eskişehir'de kritik gün yarın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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