Eskişehirspor'da Yılmaz Vural iddiası
Düşme potasına giriş yapan Eskişehirspor, iddialara göre gündemine Yılmaz Vural'ı aldı.
İHA muhabirinin ulaştığı Yılmaz Vural ise Eskişehirspor'un kendisi ile irtibata geçmediğini dile getirdi. Halen takımın bir teknik direktörünün bulunduğuna işaret eden tecrübeli çalıştırıcı, ortaya çıkan iddialardan yeni haberdar olduğunu ifade etti.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:03
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Çok keyif aldım
Toplam 3
Yorum
öğretici alianz arenada verdiğiniz gibimi ?
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Çok keyif aldım
Toplam 3
Yorum
öğretici gs taraftarı ollarak hiç keyif almadım ya skor 1-0 olsaydı 90. dakikada ? 2 altın puan gidecekti ! doğru pas ve şut tercihi çalışılmalı !
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Yıldırım’dan bir tesis daha
Toplam 10
Yorum
ahmet tesisler güzel ama futbolda başarı gelmesi lazım. yoksa heyecan olmuyor.
Eskişehirspor'da Yılmaz Vural iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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