Eskişehirspor'da Yılmaz Vural iddiası – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    'da iddiası

    Eskişehirspor'da Yılmaz Vural iddiası

    Düşme potasına giriş yapan , iddialara göre gündemine 'ı aldı.

    Spor Toto 1. Lig'de istediği sonuçları alamayarak 16. sıraya gerileyen , maddi imkansızlıkların yanında sportif başarı da elde edemiyor. Son olarak dün Balıkesirspor'a evinde 3-1 yenilen Es-Es, son 4 maçından puan alamamış oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında istifasını vereceğini söyleyen Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, son olarak Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile görüşme yapacağını dile getirdi. Eğer Yücel İldiz bu görüşme sırasında istifa ederse, Eskişehirspor'un ile temasa geçeceği öne sürüldü.

    İHA muhabirinin ulaştığı Yılmaz Vural ise Eskişehirspor'un kendisi ile irtibata geçmediğini dile getirdi. Halen takımın bir teknik direktörünün bulunduğuna işaret eden tecrübeli çalıştırıcı, ortaya çıkan iddialardan yeni haberdar olduğunu ifade etti.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:03
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