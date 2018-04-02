Altınordu'da Barış seferberliği – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Altınordu'da Barış seferberliği

    Altınordu'da Barış seferberliği

    1'inci Lig'de deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'la 0-0 berabere kalmasına rağmen ilk 2 umudunu koruyan Altınordu'da sağ kanat Barış'ın iyileşmesi için seferberlik ilan edildi.

    Ümit Mili Takım kampında kasağından sakatlanmasının ardından Giresun deplasmanında riske edilmeyen genç futbolcuya yoğun tedavi uygulanıyor. Kırmızı-lacivertli formayla bu sezon 9 golü bulunan Barış'ın hafta sonu İzmir'de oynanacak kritik Ümraniyespor maçında forma giymesi bekleniyor. Bu hafta Barış'ın yokluğunda şans bulan Enis beklenen performansı sergileyemedi. Teknik patron , maçın 64'üncü dakikasında Enis'i oyundan çıkardı. Öte yandan adalesinden sakatlanan Kerim Avcı'nın durumu yapılacak kontrolün ardından netlik kazanacak.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:07
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