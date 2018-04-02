Altınordu'da Barış seferberliği
Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'la 0-0 berabere kalmasına rağmen ilk 2 umudunu koruyan Altınordu'da sağ kanat Barış'ın iyileşmesi için seferberlik ilan edildi.
Ümit Mili Takım kampında kasağından sakatlanmasının ardından Giresun deplasmanında riske edilmeyen genç futbolcuya yoğun tedavi uygulanıyor. Kırmızı-lacivertli formayla bu sezon 9 golü bulunan Barış'ın hafta sonu İzmir'de oynanacak kritik Ümraniyespor maçında forma giymesi bekleniyor. Bu hafta Barış'ın yokluğunda şans bulan Enis beklenen performansı sergileyemedi. Teknik patron Hüseyin Eroğlu, maçın 64'üncü dakikasında Enis'i oyundan çıkardı. Öte yandan adalesinden sakatlanan Kerim Avcı'nın durumu yapılacak kontrolün ardından netlik kazanacak.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:07
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TARAFTAR Stata giden seyirci sayısı beş bin , oy kullanacak üye sayısı 25 bin.
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Beşiktaş'ın gündemindeki Pastore'den transfer açıklaması!
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wolverine82 sene sonu adrıano,negredo,love,çine satalım gelen paraya yusuf yazıcı ve aboubakar ı alalım
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Denizli o iki isme dikkat çekti
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GS BU KENDİSİ EFSANE GS YIN İKİ EFSANESİ İŞTE BÖYLE KARŞILAŞIR İŞTE BÖYLE EFSANELEŞİR. BİRİ İMPARATOR BİRİ PROFOSÖR. GS LILAR NE KADAR GURUR DUYSA AZDIR.
Altınordu'da Barış seferberliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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