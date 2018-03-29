Boluspor'da Gaziantepspor maçı hazırlıkları

Kırmızı-beyazlı ekip, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde, teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleşen antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman, dar alanda pas ve top kapma çalışmalarının ardından açma germe hareketleriyle tamamlandı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, sakatlıkları geçen İshak Çakmak ve Mustafa Durak da yer alırken, Rydell Poepon ise salonda takımdan ayrı çalıştı.