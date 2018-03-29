Boluspor'da Gaziantepspor maçı hazırlıkları
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Gaziantepspor'u konuk edecek Boluspor, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı ekip, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde, teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleşen antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman, dar alanda pas ve top kapma çalışmalarının ardından açma germe hareketleriyle tamamlandı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, sakatlıkları geçen İshak Çakmak ve Mustafa Durak da yer alırken, Rydell Poepon ise salonda takımdan ayrı çalıştı.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:54
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Ersan'dan, FETÖ'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı'
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ERHARD enes 17 sayı ersan 4 sayı. enes 14 rib ersan 8 rib.
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Transferde Yıldırım şov! İmzalar atılmaya başladı
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bit git artık şu takımın başından temmuzda transferler bitecek dediyse eylül sonuna kaldı demektir.lig başladıktan sonra eylülde 30yaş üstü transferler. her sene aynı durum
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F.Bahçe'den şampiyonluk atağı!
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GERÇEKLER ACIDIR ADAMLAR 1888LERDEN OLAN ŞAMPİYONLUKLARI HESABA KATIYOR BİZ 1959. 1923-1959 ARASI LİGLER TATİLE Mİ GİRDİ O ZAMAN 1959 ÖNCESİ MİLLİ MAÇLAR DAH
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