Adana maçının saati değişti
Adanaspor-Samsunspor maçının günü ve saatinde değişikliğe gidildi. Pazar 15.30'da oynanması gereken maç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'da olması nedeniyle pazartesi günü saat 18.00'e alındı.
Adanaspor-Samsunspor maçının günü ve saatinde değişikliğe gidildi. Pazar 15.30'da oynanması gereken maç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'da olması nedeniyle pazartesi günü saat 18.00'e alındı.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:07
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