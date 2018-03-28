Adana maçının saati değişti – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    maçının saati değişti

    Adana maçının saati değişti

    Adanaspor-Samsunspor maçının günü ve saatinde değişikliğe gidildi. Pazar 15.30'da oynanması gereken maç, 'ın 'da olması nedeniyle pazartesi günü saat 18.00'e alındı.

    Adanaspor-Samsunspor maçının günü ve saatinde değişikliğe gidildi. Pazar 15.30'da oynanması gereken maç, 'ın 'da olması nedeniyle pazartesi günü saat 18.00'e alındı.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:07
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