Denizlispor'un 4 hesabı – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    'un 4 hesabı

    Denizlispor'un 4 hesabı

    1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren , kalan 6 maçın en az 4'ünü kazanıp kurtuluşunu ilan etmeyi hedefliyor.

    Ligde kurtuluş barajının 1 puan gerisinde, 30 puanla düşme hattında bulunan yeşil-siyahlı ekip, bu hafta pazar günü zirve yarışındaki Ankaragücü'nü ağrıladıktan sonra Balıkesirspor Baltok (D), , (D), ve (D) maçlarıyla sezonu tamamlayacak.
    Hem ilk 6 sıra içindeki Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Boluspor, hem de alt sıralardaki rakipleri Samsunspor ve Gaziantepspor'la karşılaşacak olan , 4 galibiyetin ligde kalmaya yeteceğini hesaplıyor. Teknik direktör yönetiminde oynanan son 7 maçta alınan 4 galibiyet, kalan haftalar öncesi camiayı umutlandırıyor.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:53
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