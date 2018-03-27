Denizlispor'un 4 hesabı
Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor, kalan 6 maçın en az 4'ünü kazanıp kurtuluşunu ilan etmeyi hedefliyor.
Ligde kurtuluş barajının 1 puan gerisinde, 30 puanla düşme hattında bulunan yeşil-siyahlı ekip, bu hafta pazar günü zirve yarışındaki Ankaragücü'nü ağrıladıktan sonra Balıkesirspor Baltok (D), Çaykur Rizespor, Samsunspor (D), Gaziantepspor ve Boluspor (D) maçlarıyla sezonu tamamlayacak.
Hem ilk 6 sıra içindeki Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Boluspor, hem de alt sıralardaki rakipleri Samsunspor ve Gaziantepspor'la karşılaşacak olan Denizlispor, 4 galibiyetin ligde kalmaya yeteceğini hesaplıyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde oynanan son 7 maçta alınan 4 galibiyet, kalan haftalar öncesi camiayı umutlandırıyor.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 12:53
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Kazanmaya gideceğiz!
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Takıma 4-5 gün izin verirsen biz bu maçı kazanamayız..adamlar üstümüze gelecek kesin ona göre defans yaptırma yine..ortasahada kitle gs yi.
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Kocaman'ın önceliği defans!
Toplam 3
Yorum
Fatih hocam lig bitiyor biz hala defans yapıyoz biz ne zaman hücum futbolu göreceğiz ?
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Galatasaray'ın korkulu rüyası
Toplam 4
Yorum
tutkun61 Size kendimizi hala tanıtamamışız anlaşılan .Neyse özgüven nasıl kırılır haftasonu ts den öğrenin..
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