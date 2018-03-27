Türk futbolunun alt yapısıyla parlayan yıldızı Altınordu, UEFA'nın da dikkatini çekti. Dün kulübün tesislerine gelen UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi Başkanı John Delaney ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı incelemelerde bulundu.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 23:12
-
Süper Lig futbolcuları da Çiftlik Bank kurbanı! İşte yatırılan rakam...
Toplam 1
Yorum
alın teri 5/1 futbolcularmış..eğitim şart..ülkece..Allah akıl fikir versin.
-
Fatih Terim bunu da yaptı!
Toplam 2
Yorum
gssssssss kim ki fatih terim taktik falan bilmiyo diyosa adam bu futbolun her türlü taktiğini her yolunu biliyo tek eksik 5 yıllık sozlesme fesıhsız
-
Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi!
Toplam 3
Yorum
şeref ben beşiktaşlıyım göztepe nin 19 Dembaba formasını aldım giyorum 3 bjk forfeti bir dembaba edermi acaba?
Altınordu’ya UEFA cıkarması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.