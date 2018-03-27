Altınordu’ya UEFA cıkarması – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’ya cıkarması

    Altınordu’ya UEFA cıkarması

    Türk futbolunun alt yapısıyla parlayan yıldızı , 'nın da dikkatini çekti. Dün kulübün tesislerine gelen UEFA Gençlik ve Komitesi Başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı incelemelerde bulundu.

    Türk futbolunun alt yapısıyla parlayan yıldızı , 'nın da dikkatini çekti. Dün kulübün tesislerine gelen UEFA Gençlik ve Komitesi Başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı incelemelerde bulundu. Bu projeleri anlayabilmek için yerinde yerinde incelemek gerektiğini belirten Delaney, "Burada gerçek bir vizyon ve felsefesi var. 25 futbol sahası, 43 milli futbolcu... Freiburg'a, Roma'ya transfer olan oyuncular, 6 bin 500 futbol okulu öğrencisi, oyuncuların üst düzey maçlar oynaması müthiş. Bu projeyi anlatmak ve UEFA ile neler yapılacağına bakmak artık benim görevim" sözleriyle etkilendiğini dile getirdi.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:12
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