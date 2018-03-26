"En önemlisi Gaziantepspor karşılaşması"
Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ligde ilk 2 iddialarının devam ettiğini ve bu hafta sonu oynayacakları Gaziantepspor maçının kalan 6 maç içinde en önemlisi olduğunu söyledi.
Fenerbahçe maçında oyuncularının performansından memnun olduğunu ifade eden Karafırtınalar, "Öncelikle Fenerbahçe camiasına teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelip bizi onurlandırdılar. Güzel bir hazırlık maçı oldu. Kolay bir şey değildi. Sıkışık programda günübirlik geldiler, bize zaman ayırdılar. Fenerbahçe maçında sadece gençlerin değil bütün takımın performansından memnunum. Skora çok takılmıyorum. Benim için oynanan oyunun güzelliği sevindiriciydi. Bu maç futbolcularımızın üzerinde oldukça moral oldu. Çok fazla takılmıyoruz. Oyunculara da söyledim. Geçmişi toprağa gömmezsen yarınlar çiçek açmaz. Çok fazla takılmayıp önümüze bakacağız" dedi.
Hafta sonu oynanacak olan Gaziantepspor maçını da değerlendiren Karafırtınalar, "Kalan son bölümde oynanacak 6 tane maçtan en önemlisi. Bunu kazandığımız zaman diğer maçların önemi olacak. İlk 2 iddiamız devam ediyor. Bunu sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Rakiplerimiz son haftalarda hep birbiriyle oynayacak. Eğer bu ay kayıpsız geçersek neden olmasın diyoruz. Olmazsa da ilk 6'daki yerimizi korumak için elimizden gelen mücadele sergileyeceğiz" şeklinde konuştu.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:43
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Anlaşma tamam! 5 yıllık imza
Toplam 2
Yorum
bjk İyi güzel ancak 5 yıllık imza çok 3 yıl içinde iyi bir kaleci alırız ve yedeğe düşer zaten.
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Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi!
Toplam 2
Yorum
BJK'li Madem almadiniz sezon sonunda da almayin artik.. basta alsaydik Love dan daha iyi olurdu.. bundan sonra küçük takimlarin buyügü olur ancak
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Gençlerbirliği maçı biletlerine normal fiyat uygulaması
Toplam 1
Yorum
Doctor Stad dolmuyacak taraftarı küstürdünüz
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