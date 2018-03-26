Denizlispor'da tek hedef 3 puan
SPOR Toto 1. Lig'de düşme potasında yer alan Denizlispor, pazar günü saat 18.00'de konuk edeceği Ankaragücü maçının hazırlıklarını mutlak 3 puan parolasıyla sürdürüyor.
Ligde 52 puanla direkt Süper Lig hattında yer alıp 53 puanlı lider Çaykur Rizesporla birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Ankaragücü önünde galibiyet arayacak yeşil-siyahlı ekipte, cezalı duruma düşen Taşkın haricinde eksik bulunmuyor.
Teknik direktör Fatih Tekke, çok kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyleyerek, "Taraftarımıza bu maçta tribünde büyük iş düşecek" dedi.
Yönetim, maç öncesi futbolculara 500 bin TL alacak dağıtarak moral aşılamaya çalışacak.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:50
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"Benim bambaşka hayallerim var"
Toplam 10
Yorum
ilaveten sadece ikisimi problemin başı aykuttur
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Ozan hakkında karar verildi
Toplam 2
Yorum
uza. vdemirel emekli ol..ozan sen de uzaya git.
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"Benim bambaşka hayallerim var"
Toplam 10
Yorum
sonuç bu !! görevini en iyi yapan iyi fenerbahçelidir..alex görevini en iyi yapmıştır..başkan ve volkan yapamamaktadır.
Denizlispor'da tek hedef 3 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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