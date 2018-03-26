Denizlispor'da tek hedef 3 puan – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    'da tek hedef 3 puan

    <a href="/index/denizlispor?id=c65f589d-5936-43c7-8b30-3f4226b50836" class="" rel="tag">Denizlispor</a>'da tek hedef 3 puan

    SPOR Toto 1. Lig'de düşme potasında yer alan , pazar günü saat 18.00'de konuk edeceği Ankaragücü maçının hazırlıklarını mutlak 3 puan parolasıyla sürdürüyor.

    Ligde 52 puanla direkt hattında yer alıp 53 puanlı lider birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Ankaragücü önünde galibiyet arayacak yeşil-siyahlı ekipte, cezalı duruma düşen Taşkın haricinde eksik bulunmuyor.

    Teknik direktör , çok kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyleyerek, "Taraftarımıza bu maçta tribünde büyük iş düşecek" dedi.
    Yönetim, maç öncesi futbolculara 500 bin TL alacak dağıtarak moral aşılamaya çalışacak.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:50
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