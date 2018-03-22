Yaklaşık 6 milyon TL borcu nedeniyle transfer tahtasını açamayan siyah-beyazlılar eski futbolcuları Makukula, Simpson, Iwanski ve Novillo ile Perovic'e olan borçları yüzünden iyice köşeye sıkıştı. FIFA'nın kara listesine giren siyah-biyazlıların bu oyuncuların dosyaları nedeniyle yeni sezonda 24 puanının silinebileceği öğrenildi. Alacaklarının büyük bir kısmını tahsil edemeyen Makukula'nın da kulübün küme düşürülmesi için başvuruda bulunabileceği ifade edildi.



Bu sezon siyah-beyazlı formayı terleten Dimov'a da parasını yatıramayan Manisaspor'un FIFA'dan yine transfer yasağı alması gündeme geldi. Büyük bir girdabın içinde olan Ege temsilcisinde 18 Şubat'ta göreve gelen Gökay Budak başkanlığındaki yönetim kurulundan Asbaşkan Engin Uzun, Proje ve Yatırımlar Sorumlusu Mustafa Murat Ünlü, Passolig Sorumlusu Cumhur Köseoğlu, Taraftar Sorumlusu Gökhan İzmirlioğlu ve Hukuk İşleri Sorumlusu Serkan Özşen istifa etmişti. Sportif Direktör Ufuk Dündar da gerçekleştirdiği basın toplantısında kulübü zor günler beklediğini, takımın 2'nci Lig'e başlamadan 3'üncü Lig'e düşürülebileceğini söylemişti. Biriken SGK borçları da kulübün önünde engel teşkil ediyor.