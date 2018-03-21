Küllerinden doğdu – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Küllerinden doğdu

    Küllerinden doğdu

    BB forması giyen , son haftalarda fırtına gibi esmeye başladı.

    BB forması giyen , son haftalarda fırtına gibi esmeye başladı. 38 yaşındaki santrfor, son 5 maçta 4 gol ve 1 asistle takımını taşıyor. Erzurum teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Bize saha içinde olduğu kadar saha dışında da katkısı oluyor. Genç oyuncular kendisini örnek alıyor" diyerek golcüye övgüler yağdırdı.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:55
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