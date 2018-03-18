Rize'nin tadı kaçtı

SPOR Toto 1. Lig'in lideri Çaykur Rizespor, dün taraftarı önünde konuk ettiği Adana ile berabere kaldı. Maça hızlı başlayan taraf konuk takımdı. 19'da Bahattin'in şutu az farkla auta çıktı. 25'te Magaye çizgiye inip pasını çıkardı. Topla buluşan Roni, takımını öne geçirdi: 0-1. 37'de Galip'in sert şutu direkte patladı. İlk yarı Adanaspor'un üstünlüğüyle sona ererken, ikinci 45'e Rize damgasını vurdu.

RAMOS FIRSATI KAÇIRDI

51'DE Oğulcan'ın şutu direği sıyırdı. 77'de Saadane'nin şutunda İrfan Can kalesinde dikkatliydi. 79'da eşitlik golü geldi. Recep'in şutunda kaleciden dönen topu takip eden Galip, topu ağlara gönderdi: 1-1. 90 artı 1'de uygun durumda Ramos topu oyun alanının dışına gönderdi ve maç berabere bitti.

ORTALIK KARIŞTI

KARŞILAŞMA sonunda Adanasporlu Rodrigo ile Çaykur Rizespor'un yedek kulübesindeki Abdullah Durak arasında gerginlik yaşandı. Karadeniz ekibinin hocası İbrahim Üzülmez, olaya müdahele ederek, daha da büyümesini engelledi.