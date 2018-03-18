Rize'nin tadı kaçtı
İkinci yarıda zirveyi ele geçiren Karadeniz ekibi, iki puandan oldu. Yenik duruma düşen yeşil-mavililer, beraberliği kurtarırken, son dakikalardaki fırsatları da kaçırdı
SPOR Toto 1. Lig'in lideri Çaykur Rizespor, dün taraftarı önünde konuk ettiği Adana ile berabere kaldı. Maça hızlı başlayan taraf konuk takımdı. 19'da Bahattin'in şutu az farkla auta çıktı. 25'te Magaye çizgiye inip pasını çıkardı. Topla buluşan Roni, takımını öne geçirdi: 0-1. 37'de Galip'in sert şutu direkte patladı. İlk yarı Adanaspor'un üstünlüğüyle sona ererken, ikinci 45'e Rize damgasını vurdu.
RAMOS FIRSATI KAÇIRDI
51'DE Oğulcan'ın şutu direği sıyırdı. 77'de Saadane'nin şutunda İrfan Can kalesinde dikkatliydi. 79'da eşitlik golü geldi. Recep'in şutunda kaleciden dönen topu takip eden Galip, topu ağlara gönderdi: 1-1. 90 artı 1'de uygun durumda Ramos topu oyun alanının dışına gönderdi ve maç berabere bitti.
ORTALIK KARIŞTI
KARŞILAŞMA sonunda Adanasporlu Rodrigo ile Çaykur Rizespor'un yedek kulübesindeki Abdullah Durak arasında gerginlik yaşandı. Karadeniz ekibinin hocası İbrahim Üzülmez, olaya müdahele ederek, daha da büyümesini engelledi.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:39
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"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
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Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
Yorum
arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
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