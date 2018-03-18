Rize'nin tadı kaçtı – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Rize'nin tadı kaçtı

    Rize'nin tadı kaçtı

    İkinci yarıda zirveyi ele geçiren ekibi, iki puandan oldu. Yenik duruma düşen yeşil-mavililer, beraberliği kurtarırken, son dakikalardaki fırsatları da kaçırdı

    SPOR Toto 1. Lig'in lideri , dün taraftarı önünde konuk ettiği ile berabere kaldı. Maça hızlı başlayan taraf konuk takımdı. 19'da Bahattin'in şutu az farkla auta çıktı. 25'te Magaye çizgiye inip pasını çıkardı. Topla buluşan Roni, takımını öne geçirdi: 0-1. 37'de Galip'in sert şutu direkte patladı. İlk yarı 'un üstünlüğüyle sona ererken, ikinci 45'e Rize damgasını vurdu.

    RAMOS FIRSATI KAÇIRDI
    51'DE Oğulcan'ın şutu direği sıyırdı. 77'de Saadane'nin şutunda İrfan Can kalesinde dikkatliydi. 79'da eşitlik golü geldi. Recep'in şutunda kaleciden dönen topu takip eden Galip, topu ağlara gönderdi: 1-1. 90 artı 1'de uygun durumda topu oyun alanının dışına gönderdi ve maç berabere bitti.

    ORTALIK KARIŞTI
    KARŞILAŞMA sonunda Adanasporlu Rodrigo ile Çaykur Rizespor'un yedek kulübesindeki Abdullah Durak arasında gerginlik yaşandı. ekibinin hocası İbrahim Üzülmez, olaya müdahele ederek, daha da büyümesini engelledi.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:39
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