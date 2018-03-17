Hayaller gerçekleşti – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Hayaller gerçekleşti

    Hayaller gerçekleşti

    A 'a davet edilen çağrılan İstanbulspor'un genç savunmacısı 'in hayali gerçek oldu.

    A 'a davet edilen çağrılan İstanbulspor'un genç savunmacısı 'in hayali gerçek oldu. En büyük hedefine ulaştığını kaydeden Zeki, "Burada kalıcı olmak istiyorum. Kimsenin güveninin boşuna çıkarmayacağım. " diye konuştu.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:35
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