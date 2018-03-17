Gazişehir seri istiyor – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    seri istiyor

    Gazişehir seri istiyor

    , 'e çıkmak için seri peşinde.

    Seri galibiyetlerin sürmesi gerektiğini dile getiren teknik direktörü , "Üst sıralar için iddiamızı gösterdik. İlk ikiye girmek için de yakaladığımız çıkışı sürdürmeliyiz. Çok çalışıp eksikliklerimizi en asgari düzeye indirmeliyiz" dedi.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:38
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