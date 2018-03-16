Erce fırtınası sürüyor – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Erce fırtınası sürüyor

    Erce fırtınası sürüyor

    SPOR Toto 1. Lig'de yaptığı çıkışla 4'üncü sıraya kadar yükselen 'nun genç kalecisi Erce Kardeşler, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

    SPOR Toto 1. Lig'de yaptığı çıkışla 4'üncü sıraya kadar yükselen 'nun genç kalecisi Erce Kardeşler, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak maçında penaltı kurtaran 24 yaşındaki eldiven, ismi Avrupa devleriyle anılan Berke Özer'den kaptığı formayı bu sezon 21 maçta terletti. Özellikle ikinci yarıda takımını sırtlayarak büyük kulüplerin radarına giren Erce'nin, ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    6 İSME UYARI
    Altınordu teknik heyeti yarınki maçı öncesi kart sınırında bulunan Murat, Uğur, Deniz, Serkan, Mirkan ve Fatih'e uyarılarda bulundu. 6 isim sarı kart görmeleri halinde Giresun deplasmanında forma giyemeyecek.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:50
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