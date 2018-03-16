Erce fırtınası sürüyor
SPOR Toto 1. Lig'de yaptığı çıkışla 4'üncü sıraya kadar yükselen Altınordu'nun genç kalecisi Erce Kardeşler, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
SPOR Toto 1. Lig'de yaptığı çıkışla 4'üncü sıraya kadar yükselen Altınordu'nun genç kalecisi Erce Kardeşler, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak Eskişehir maçında penaltı kurtaran 24 yaşındaki eldiven, ismi Avrupa devleriyle anılan Berke Özer'den kaptığı formayı bu sezon 21 maçta terletti. Özellikle ikinci yarıda takımını sırtlayarak büyük kulüplerin radarına giren Erce'nin, İzmir ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
6 İSME UYARI
Altınordu teknik heyeti yarınki Denizli maçı öncesi kart sınırında bulunan Murat, Uğur, Deniz, Serkan, Mirkan ve Fatih'e uyarılarda bulundu. 6 isim sarı kart görmeleri halinde Giresun deplasmanında forma giyemeyecek.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:50
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
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