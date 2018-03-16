Erce fırtınası sürüyor

SPOR Toto 1. Lig'de yaptığı çıkışla 4'üncü sıraya kadar yükselen Altınordu'nun genç kalecisi Erce Kardeşler, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak Eskişehir maçında penaltı kurtaran 24 yaşındaki eldiven, ismi Avrupa devleriyle anılan Berke Özer'den kaptığı formayı bu sezon 21 maçta terletti. Özellikle ikinci yarıda takımını sırtlayarak büyük kulüplerin radarına giren Erce'nin, İzmir ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

6 İSME UYARI

Altınordu teknik heyeti yarınki Denizli maçı öncesi kart sınırında bulunan Murat, Uğur, Deniz, Serkan, Mirkan ve Fatih'e uyarılarda bulundu. 6 isim sarı kart görmeleri halinde Giresun deplasmanında forma giyemeyecek.