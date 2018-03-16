Balıkesir, Play-Off aşkına – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Balıkesir, Play-Off aşkına

    Balıkesir, Play-Off aşkına

    Balıkesir'de teknik direktör umutlu konuştu.

    Balıkesir'de teknik direktör umutlu konuştu. Play- Off hedefinden sapmadıklarını belirten Bulak, "Adanaspor galibiyetiyle Play-Off'un sınırındayız. Bu hafta İstanbulspor maçı 6 puanlık maç. İnşallah kendimizi Play- Off'un içinde görürsek çok önemli bir başarı gösterebiliriz, bu konuda çok ümitliyim" dedi.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:47
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