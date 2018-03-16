Adanaspor'a prim dopingi – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    'a prim dopingi

    Adanaspor'a prim dopingi

    'a prim müjdesi geldi.

    'a prim müjdesi geldi. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Çaykur Rize maçından galibiyetle ayrılmaları halinde turuncu-beyazlılara 100 bin lira prim vereceğini açıkladı. Çelikcan daha önce Adana Demirspor'a, Eskişehirspor maçında prim vermişti.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:45
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