Sezer Özmen en az 6 ay yok – Fotomaç – 14 Mart 2018
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HEPSİ
    14 Mart 2018, Çarşamba
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    en az 6 ay yok

    Sezer Özmen en az 6 ay yok
    GİRESUNSPOR karşılaşmasında ayağı kırılan 'in tecrübeli futbolcusu ameliyat oldu. Sol bacağındaki kırık nedeniyle bıçak altına yatan Sezer'in ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi. 25 yaşındaki oyuncunun 6-8 ay sonra sahalara dönmesi bekleniyor.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:13
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