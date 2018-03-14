Şampiyon yasağı!

Çayk ur Rizespor emin adımlarla şampiyonluğa koşarken teknik direktör İbrahim Üzülmez, önemli açıklamalarda bulundu. Şu anda en büyük düşmanlarının rehavet olacağını ifade eden Üzülmez, "Oyuncularımla yaptığım toplantıda onlara tesislerde şampiyonluk kelimesini konuşmayı yasakladığımı söyledim. Çünkü biz iyi bir takımız, ciddi olursak, kendimize inanırsak bundan sonraki süreçte bu ciddiyetimizi devam ettirdiğimiz sürece bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" dedi.

SAMU'YA ÖDÜLÜ VERDİM

LİGDE 17 gol atan takımın en skoreri Samudio ile ilgili konuşan Üzülmez, "Çok kritik maçlarda kritik golleri ile bizi şu anki konuma getiren en önemli oyunculardan bir tanesidir" ifadelerini kallandı. Tecrübeli hoca ayrıca, Boluspor maçında attığı golden dolayı Samudio'ya söz verdiği telefonu da hediye ettiğini söyledi.



Alihan TELATAR



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Spor Toto 1. Lig'de bu hafta Adanaspor'u konuk edecek, Rizespor'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.