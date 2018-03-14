Şampiyon yasağı!
Çaykur Rizespor’un başarılı hocası, oyuncularıyla yaptığı toplantıda rehavet uyarısı yaptığını ve tesislerde şampiyonluk kelimesini konuşmayı yasakladığını söyledi
Çayk ur Rizespor emin adımlarla şampiyonluğa koşarken teknik direktör İbrahim Üzülmez, önemli açıklamalarda bulundu. Şu anda en büyük düşmanlarının rehavet olacağını ifade eden Üzülmez, "Oyuncularımla yaptığım toplantıda onlara tesislerde şampiyonluk kelimesini konuşmayı yasakladığımı söyledim. Çünkü biz iyi bir takımız, ciddi olursak, kendimize inanırsak bundan sonraki süreçte bu ciddiyetimizi devam ettirdiğimiz sürece bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" dedi.
SAMU'YA ÖDÜLÜ VERDİM
LİGDE 17 gol atan takımın en skoreri Samudio ile ilgili konuşan Üzülmez, "Çok kritik maçlarda kritik golleri ile bizi şu anki konuma getiren en önemli oyunculardan bir tanesidir" ifadelerini kallandı. Tecrübeli hoca ayrıca, Boluspor maçında attığı golden dolayı Samudio'ya söz verdiği telefonu da hediye ettiğini söyledi.
Alihan TELATAR
TAM GAZ DEVAM
Spor Toto 1. Lig'de bu hafta Adanaspor'u konuk edecek, Rizespor'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:10
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
baki yıllarca bedava oynadı.şimdi fenerin şampiyon olmaması ve içeriden karıştırılması lazım.hoş geldin paragöz.tüm kitaplarını ali koça imzala.
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
Hoca Hosgeldin Alex.
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Bu vebalı bir durum mu?
Toplam 18
Yorum
bir bjk.li beşiktaşlı ise bir kişi doğru yolu bulmuş demektir..bunda ne vebası olabilir ki. başımızın üzerin de yeri var..saygılarımla.
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