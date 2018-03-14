Gaziantep'in yeni hocası belli oldu – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Gaziantep'in yeni hocası belli oldu

    Gaziantep'in yeni hocası belli oldu

    Teknik direktör ile yolları ayıran , takımın başına 'i getirdi.

    Spor Toto 1. Lig'den düşmesi kesinleşen 'da hoca değişikliği yaşandı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:08
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