Gaziantep'in yeni hocası belli oldu
Teknik direktör Oktay Derelioğlu ile yolları ayıran Gaziantepspor, takımın başına Faik Demir'i getirdi.
Spor Toto 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'da hoca değişikliği yaşandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Oktay Derelioğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Faik Demir ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:08
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 1
Yorum
Komik bu adam Nerdeyse 2 ayda açıklaması yoktu. Yine neyin peşinde bu komedi şahıs :)))))))Korkma çok atmayacaz
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
baki yıllarca bedava oynadı.şimdi fenerin şampiyon olmaması ve içeriden karıştırılması lazım.hoş geldin paragöz.tüm kitaplarını ali koça imzala.
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
Hoca Hosgeldin Alex.
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