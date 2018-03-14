Gaziantep'in yeni hocası belli oldu

Spor Toto 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'da hoca değişikliği yaşandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Oktay Derelioğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Faik Demir ile anlaşma sağlandığı belirtildi.



