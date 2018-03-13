Bolu’da hedef Samsun

ÇAYKUR Rize yenilgisini telafi edeceklerini belirten Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, "İyi mücadele ederek kaybettik. Bu maçı unutup önümüzdeki haftada oynayacağımız Samsun maçına odaklandık. O karşılaşmayı kazanarak telafisini yapacağız" dedi. Çarıkçı, ilk 2 şansını zorlamak istediklerini söyleyerek, "Bunun için elimizden geleni yapacağız. Bizim tek derdimiz var. Önümüzdeki 7 maçtan sonra şampiyon olmak istiyoruz" sözlerini kullandı.



MANİSA'DA İKİ AYRILIK

Ligin dibine demir atan Manisaspor, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Uğur Pamuk ve Timur Karagülmez'e sezon sonuna kadar izin verdi. Başkan Gökay Budak, genç futbolcularla oynayacakları için bu kararırn alındığını söyledi.





Begiter kriz geçirdi

ESKİŞEHİRSPOR ile Altınordu arasında oynanan mücadele sırasında Eskişehirspor'un İdari ve Tesislerinden Sorumlu Asbaşkanı Altan Begiter kalp krizi geçirdi. Mücadelenin 25. dakikasında bir anda yere yığılan Eskişehirspor'un kurucusu Aydın Begiter'in oğlu Altan Begiter'e ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Altan Begiter, taraftarın "Ambuluns" tezahüratlarının ardından gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.