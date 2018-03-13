Bolu’da hedef Samsun
MANİSA'DA İKİ AYRILIK
Ligin dibine demir atan Manisaspor, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Uğur Pamuk ve Timur Karagülmez'e sezon sonuna kadar izin verdi. Başkan Gökay Budak, genç futbolcularla oynayacakları için bu kararırn alındığını söyledi.
Begiter kriz geçirdi
ESKİŞEHİRSPOR ile Altınordu arasında oynanan mücadele sırasında Eskişehirspor'un İdari ve Tesislerinden Sorumlu Asbaşkanı Altan Begiter kalp krizi geçirdi. Mücadelenin 25. dakikasında bir anda yere yığılan Eskişehirspor'un kurucusu Aydın Begiter'in oğlu Altan Begiter'e ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Altan Begiter, taraftarın "Ambuluns" tezahüratlarının ardından gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 00:21
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
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