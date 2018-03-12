Samsunspor’a şok! – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    ’a şok!

    Samsunspor’a şok!
    Geçen hafta ligden düşmesi kesinleşen G.Antep, ateş hattından uzaklaşmak isteyen 'u 2-1 yenerek büyük bir sürprizin altına imza attı. 75'te Samaras'la öne geçen kırmızı-beyazlılar, 83 ve 90'da kaleci Sifakis'in boşa çıktığı iki kornerde Mustafa'nın gollerine engel olamadı. , en son 2. haftada 20 Ağustos'ta şehrin diğer takımı Gazişehir'i yenmişti.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:36
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