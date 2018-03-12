Altınordu’da iki eksik – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    ’da iki eksik

    Altınordu’da iki eksik
    Ligde son 9 maçta 7 galibiyetle rotasını '' olarak belirleyen , bugün alt sıralardan kurtulmak isteyen Eskişehir'e konuk olacak. ekibinde sakat olan Oğulcan ile Kerim Alıcı forma giyemeyecek. Cezası sona eren stoper Uğur ise görev verilmesi durumunda takımındaki yerini alacak.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:44
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