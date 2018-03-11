Yenişemediler – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Yenişemediler

    , Bergama ile berabere kaldı

    3'üncü Lig 1'inci Grup'ta düşme hattıylabağlarını bir türlü koparamayan Bergama Belediyespor, evinde 'yle 2-2 berabere kaldı. Hafta içinde Selahattin Dervent'le yollarını ayıran Bergama, 14 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmaya teknik direktörü olmadan çıktı. Maçta 20'nci dakikada Günay ve 48'inci dakikada Coşkun'un golleriyle 2-0 yenik duruma düşen Bergama Bld, beraberliği 52'nci dakikada penaltıdan Tufan Deniz ve 78'inci dakikada Hacı Ömer'in golleriyle yakaladı.Bu skorla galibiyet hasreteni 4 haftaya çıkaran Bergama Belediye, 26 puanla ateş hattında kaldı. temsilcisi ise 45 puanla Play-Off hattındaki yerini korudu
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:43
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