Sancaktepe İnegöl’ü puansız yolladı – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Sancaktepe İnegöl’ü puansız yolladı

    Sancaktepe İnegöl’ü puansız yolladı

    2'nci Lig ekiplerinden Sancaktepe Bld., İnegölspor'u puansız yolladı: 3-1. 15 Temmuz Stadı'nda oynanan mücadalede ev sahibi ekibin gollerini 9'uncu dakikada İlker Avşar, 37'nci dakikada Melik Derin ve 79'uncu dakikada Serhat Koruk atarken,konuk İnegölspor'un tek golünü 90'ıncı dakikada Cengiz Ötkün attı. Sancaktepe Belediyespor bu galibiyetile 6'ncı sırada 48 puanla yer alırken,İnegöl 46 punla 7'nci sırada.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:26
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