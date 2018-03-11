Sancaktepe İnegöl’ü puansız yolladı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sancaktepe Bld., İnegölspor'u puansız yolladı: 3-1. 15 Temmuz Stadı'nda oynanan mücadalede ev sahibi ekibin gollerini 9'uncu dakikada İlker Avşar, 37'nci dakikada Melik Derin ve 79'uncu dakikada Serhat Koruk atarken,konuk İnegölspor'un tek golünü 90'ıncı dakikada Cengiz Ötkün attı. Sancaktepe Belediyespor bu galibiyetile 6'ncı sırada 48 puanla yer alırken,İnegöl 46 punla 7'nci sırada.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:26
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Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 1
Yorum
sami mali durum o kadar iyi ki transfer bile yapamiyorsun, bir de kotu olsa ne denirdi acaba, durum iyiyse needen sampiyon olamiyorsun,
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İlk 11'e derbi ayarı! Konyaspor maçında...
Toplam 2
Yorum
Terim, hoca mı? Bu üç oyuncunun GS için, özellikle derbi için ne kadar önemli olduğunu Terim bilmiyor mu? 7-0 lık Karabük maçında önlem alması gerekirdi.
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Şenol Güneş'i çıldırtan Beşiktaşlı!
Toplam 3
Yorum
Bence Senol Günes Lütfen Artik Cyle Larin Forma Ver
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